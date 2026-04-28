Результаты матчей женского Кубка России по волейболу на 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, стартовал Кубок России — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках соревновательного дня состоялись два матча 1-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. Групповой этап, 1-й тур. Результаты встреч на 28 апреля:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Корабелка» Санкт-Петербург — 1:3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:27);

«Динамо» Москва — «Тулица» Тульская область — 3:0 (25:14, 25:19, 29:27).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора. Шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.