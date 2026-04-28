Алекно о поражении от «Локомотива» в 4-м матче за бронзу ЧР: захотели выпрыгнуть из штанов

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче с «Локомотивом» в рамках серии за бронзу чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) в пользу новосибирского клуба. Общий счёт в серии – 2-2.

«У медали всегда две стороны. Сегодня – обратная сторона медали. Ничего не получилось. Я не могу сказать, что это худшие или лучшие игры у нас, но сегодня не получилось.

Я думаю, что эмоционально мы чуть захотели выпрыгнуть из штанов, а волейбола не получилось. Едем в Питер», – сказал Алекно в послематчевом интервью пресс-службе клуба.