Алекно о поражении от «Локомотива» в 4-м матче за бронзу ЧР: захотели выпрыгнуть из штанов

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче с «Локомотивом» в рамках серии за бронзу чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) в пользу новосибирского клуба. Общий счёт в серии – 2-2.

Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«У медали всегда две стороны. Сегодня – обратная сторона медали. Ничего не получилось. Я не могу сказать, что это худшие или лучшие игры у нас, но сегодня не получилось.

Я думаю, что эмоционально мы чуть захотели выпрыгнуть из штанов, а волейбола не получилось. Едем в Питер», – сказал Алекно в послематчевом интервью пресс-службе клуба.

