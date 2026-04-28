«Заслуживаем сыграть пятую игру». Константинов — о победе в четвёртом матче за бронзу ЧР

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов эмоционально поблагодарил болельщиков за поддержку и оценил путь своей команды в плей-офф чемпионата России после победы в четвёртом матче «бронзовой» серии. Встреча с петербургским «Зенитом» завершилась со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) в пользу новосибирского клуба. Общий счёт в серии – 2-2.

«Вот это и есть наш ответ. Мы не могли последнюю игру не играть и не выиграть. Мы были обязаны этой поддержке, которую мы получали весь сезон. Огромное спасибо нашим болельщикам! Лучшие в стране! Это и есть пример и для маркетинга, и вообще для популяризации волейбола. Может быть, мы не всё выигрываем на площадке, но однозначно на трибуне пока мы, я считаю, чемпионы. Они дали нам сил сегодня, чтобы вернуться, чтобы забыть абсолютно неудачную игру, которую сыграли два дня назад.

Сейчас впереди пятая игра. Всякое может быть. Я думаю, что на этом этапе чемпионата ребятам лучше играть, чем тренироваться, потому что им уже надоело, от волейбола устала голова. А вот игры заводят по-другому. Поэтому, я думаю, это даже полезно им перед Кубком.

И самое главное, доволен тем, что мы не сдавались. Все серии в плей-офф у нас тяжёлые. Полный набор игр, большинство из них сложные, исключая две, в которых сыграли не в нашу игру. Но во всех остальных молодцы, бились, боролись. Поэтому, думаю, что заслуживаем сыграть пятую игру. А там пусть победит лучший по волейбольным аргументам», – сказал Константинов в послематчевом интервью пресс-службе ВФВ.