«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче Кубка России — 2026

Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» Свердловская область одержал победу над казанским «Динамо-Ак Барс» в матче группового этапа (группа А) Кубка России — 2026. Встреча завершилась в четырёх партиях со счётом 1:3 (25:21, 20:25, 20:25: 17:25).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора. Шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.