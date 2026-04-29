«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче Кубка России — 2026
Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» Свердловская область одержал победу над казанским «Динамо-Ак Барс» в матче группового этапа (группа А) Кубка России — 2026. Встреча завершилась в четырёх партиях со счётом 1:3 (25:21, 20:25, 20:25: 17:25).

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
29 апреля 2026, среда. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Уралочка-НТМК: Сорокина, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора. Шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.

