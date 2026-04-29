«Команда как будто злилась». Терзич — о поражении «Динамо-Ак Барс» в матче с «Уралочкой»

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил, почему его команда уступила «Уралочке-НТМК» в первом для себя матче «Финала шести» женского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:17) в пользу свердловской команды.

«Думаю, проблема не в том, что тяжело играть именно с «Уралочкой», просто сегодня мы не играли. Это было видно. Команда как будто бы злилась, что ей нужно играть Кубок после чемпионата, и я видел, что они играли на 20% своих возможностей.

Не могу сказать ничего, кроме того, что «Уралочка» играла намного лучше, чем мы. У соперниц было намного больше желания, чем у нас, потому они и выиграли. Осталось только надеяться, что завтра мы сыграем лучше, выиграем у «Корабелки» и пройдём дальше. Думаю, достаточно добавить в желании. Будем разговаривать», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.