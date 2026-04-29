Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Команда как будто злилась». Терзич — о поражении «Динамо-Ак Барс» в матче с «Уралочкой»

Комментарии

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил, почему его команда уступила «Уралочке-НТМК» в первом для себя матче «Финала шести» женского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:17) в пользу свердловской команды.

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
29 апреля 2026, среда. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Уралочка-НТМК: Сорокина, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

«Думаю, проблема не в том, что тяжело играть именно с «Уралочкой», просто сегодня мы не играли. Это было видно. Команда как будто бы злилась, что ей нужно играть Кубок после чемпионата, и я видел, что они играли на 20% своих возможностей.

Не могу сказать ничего, кроме того, что «Уралочка» играла намного лучше, чем мы. У соперниц было намного больше желания, чем у нас, потому они и выиграли. Осталось только надеяться, что завтра мы сыграем лучше, выиграем у «Корабелки» и пройдём дальше. Думаю, достаточно добавить в желании. Будем разговаривать», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android