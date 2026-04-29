Карполь — о победе над «Динамо-Ак Барс»: расстраивает, что так настраиваемся на чемпиона

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь оценил игру своей команды в матче с «Динамо-Ак Барс» в рамках «Финала шести» женского Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:17) в пользу свердловской команды.

«Сегодня был тот настрой, который я бы хотел видеть на всех матчах. Меня очень расстраивает, что мы так настраиваемся на чемпиона, а на других – нет. Было бы очень хорошо это изменить.

«Динамо-Ак Барс» — команда, против которой ты выходишь с чувством, что тебе нечего терять. В такие моменты нет страха поражения, ты играешь с радостью, со всеми своими эмоциями.

Сегодня мы вышли играть в волейбол раскованно. Очень хорошо летела подача, и за счёт этого смогли сегодня победить. Нина Касаткина вышла сегодня просто шикарно! Все три матча с Казанью в этом сезоне Нина сыграла здорово. Наверное, она переломила игру», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.