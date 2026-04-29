Результаты матчей женского Кубка России по волейболу 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, продолжился Кубок России — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках соревновательного дня состоялись два матча 1-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. Групповой этап, 1-й тур. Результаты встреч на 29 апреля:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 1:3 (25:21, 20:25, 20:25, 17:25);

«Тулица» Тула — «Заречье-Одинцово» Московская область – 0:3 (13:25, 21:25, 14:25).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора. Шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.