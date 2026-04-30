Расписание матчей женского Кубка России по волейболу на 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, стартует Кубок России — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках соревновательного дня состоятся два матча 2-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. Групповой этап, 2-й тур. Расписание матчей на 30 апреля (время начала — московское):

16:00. «Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо-Ак Барс» Казань;

19:00. «Заречье-Одинцово» Московская область — Динамо «Москва».

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора. Шесть команд были поделены на две группы, по три в каждой. Участники играют в круг в своей группе, а затем двое лучших из каждой тройки проходят в полуфинал. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 3 мая.