На волейбольный матч в Новосибирске не пустили девочку с жёлто-синим мячом на плакате

На волейбольный матч в Новосибирске не пустили девочку с жёлто-синим мячом на плакате
28 апреля в Новосибирске на «Локомотив-Арене» состоялся четвёртый матч серии за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026 между «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Перед стартом игры сотрудник арены не пропустил на трибуны семью с плакатом с изображением волейболистов клуба, в руках у одного из которых находился мяч в жёлто-синей расцветке.

Плакат сделала девочка, которая вместе с семьёй пришла на матч и хотела поддержать «Локомотив». Однако на входе их остановил сотрудник арены, который сообщил, что не может пропустить их на трибуны из-за расцветки мяча. Позже отец девочки закрасил мяч чёрным маркером, после чего они смогли пройти и занять свои места в зале.

«Локомотив» одержал победу в матче со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) и сравнял счёт в серии — 2-2. Решающая игра серии за бронзовые медали состоится 2 мая в Санкт-Петербурге.

