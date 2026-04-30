Главная Волейбол Новости

В «Локомотиве» отреагировали на инцидент с болельщиками из-за сине-жёлтого мяча на плакате

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска отреагировал на инцидент с болельщиками, произошедший перед стартом домашнего матча команды с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках серии за бронзу чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Семью с юной болельщицей в Новосибирске не хотели пускать на матч из-за сине-жёлтого мяча на плакате, его пришлось экстренно закрасить чёрным цветом, чтобы попасть на матч.

Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Мы внимательно изучили ситуацию, произошедшую на входной группе с болельщиками и плакатом.

При проведении домашних матчей ВК «Локомотив» привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий. Действия сотрудника, зафиксированные на видео, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер. Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП.

От лица ВК «Локомотив» мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией. С большим трепетом и вниманием относимся к творчеству наших болельщиков и поддерживаем ваши яркие плакаты и инициативы. Каждый из вас — важная часть команды и наш седьмой игрок на площадке.

Дополнительно клуб свяжется с семьёй, чьё творчество пострадало в результате данного инцидента», — говорится в официальном заявлении клуба.

