ЖВК «Динамо-Ак Барс» не смог квалифицироваться в полуфинал Кубка России — 2026

ЖВК «Динамо-Ак Барс» не смог квалифицироваться в полуфинал Кубка России — 2026
Действующий чемпион страны, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Корабелкой» из Санкт-Петербурга в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Кубка России — 2026. Встреча, прошедшая в рамках группы А, завершилась со счётом (25:22, 21:25, 25:23, 22:25, 15:8) в пользу клуба из Казани.

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
30 апреля 2026, четверг. 16:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Отметим, несмотря на победу, «Динамо-Ак Барс» завершило свой путь в Кубке России. Подопечные Светланы Сафроновой, взяв две партии в матче, смогли гарантировать себе путёвку в полуфинал. Также в следующую стадию соревнований вышла «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.

Волейбол. Кубок России — 2026, «Финал шести», групповой этап. Группа А. Итоговое положение

  1. «Корабелка» — 4 очка.
  2. «Уралочка-НТМК» — 3 очка.
  3. «Динамо-Ак Барс» — 2 очка.
