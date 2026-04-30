ЖВК «Динамо-Ак Барс» не смог квалифицироваться в полуфинал Кубка России — 2026

Действующий чемпион страны, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Корабелкой» из Санкт-Петербурга в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Кубка России — 2026. Встреча, прошедшая в рамках группы А, завершилась со счётом (25:22, 21:25, 25:23, 22:25, 15:8) в пользу клуба из Казани.

Отметим, несмотря на победу, «Динамо-Ак Барс» завершило свой путь в Кубке России. Подопечные Светланы Сафроновой, взяв две партии в матче, смогли гарантировать себе путёвку в полуфинал. Также в следующую стадию соревнований вышла «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.

Волейбол. Кубок России — 2026, «Финал шести», групповой этап. Группа А. Итоговое положение