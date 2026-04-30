Брянский ответил, за счёт чего «Динамо» так уверенно обыграло «Зенит-Казань» в финале ЧР

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил уверенную победу (3-0) своей команды над «Зенитом-Казань» в финальной серии чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги.

— В каких волейбольных компонентах «Динамо» оказалось сильнее «Зенита-Казань»?
— Если обратиться к статистике, во многих. И снимались мы хорошо, и на блоке имели преимущество, и подавали получше, регулярно создавая давление. Даже в первом матче серии, хоть и позволяли сопернику несколько раз выравнивать игру, в целом качественнее атаковали. Благодаря надёжному блоку и защита наша выглядела в целом неплохо.

— В двух предыдущих финалах чемпионата России «Динамо» проигрывало как раз казанцам. Было принципиальным моментом обыграть сейчас в золотой серии именно их?
— Не стану лукавить — хотелось в финале сыграть именно с Казанью. И победить, конечно. Это было очень важно для нас. В финале друг другу противостояли две замечательные команды — мощные, атлетичные, с топовыми мастерами в составе. Но нам удалось провести эту серию лучше, чем сопернику. Хотя, конечно, сам выход в финал — это уже большой успех. Понятно, что против любого клуба в золотой серии мы действовали бы с максимальной отдачей. Но обыграть именно Казань, да ещё 3-0 — это здорово и очень приятно, — приводит слова Брянского Legalbet.

