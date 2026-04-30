Московское «Динамо» с первого места в группе вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу над подмосковной командой «Заречье-Одинцово» в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Кубка России — 2026. Встреча, прошедшая в рамках группы B, завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:11) в пользу «Динамо».

Таким образом, «Динамо» с первого места в группе B вышло в полуфинал Кубка России. Также в плей-офф квалифицировались волейболистки «Заречья-Одинцово».

Волейбол. Кубок России — 2026, «Финал шести», групповой этап. Группа B. Итоговое положение