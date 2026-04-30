Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» с первого места в группе вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Московское «Динамо» с первого места в группе вышло в полуфинал Кубка России по волейболу
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу над подмосковной командой «Заречье-Одинцово» в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Кубка России — 2026. Встреча, прошедшая в рамках группы B, завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:11) в пользу «Динамо».

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
30 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Таким образом, «Динамо» с первого места в группе B вышло в полуфинал Кубка России. Также в плей-офф квалифицировались волейболистки «Заречья-Одинцово».

Волейбол. Кубок России — 2026, «Финал шести», групповой этап. Группа B. Итоговое положение

  1. «Динамо М» — 6 очков.
  2. «Заречье-Одинцово» — 3 очка.
  3. «Тулица»  — 0 очков.
Турнирная таблица Финала шести Кубка России по волейболу (ж)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android