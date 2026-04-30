Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Результаты матчей «Финала шести» женского Кубка России по волейболу 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, прошли заключительные матчи группового этапа «Финала шести» женского Кубка России — 2026 по волейболу. В рамках соревновательного дня состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести». Групповой этап, заключительный тур. Результаты встреч на 30 апреля:

  • «Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо-Ак Барс» Казань – 2:3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:22, 8:15);
  • «Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо» Москва – 1:3 (19:25, 22:25, 25:22, 11:25).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора текущего розыгрыша.

Турнирная таблица Финала шести Кубка России по волейболу (ж)
