Результаты матчей «Финала шести» женского Кубка России по волейболу 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, прошли заключительные матчи группового этапа «Финала шести» женского Кубка России — 2026 по волейболу. В рамках соревновательного дня состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести». Групповой этап, заключительный тур. Результаты встреч на 30 апреля:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо-Ак Барс» Казань – 2:3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:22, 8:15);

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо» Москва – 1:3 (19:25, 22:25, 25:22, 11:25).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора текущего розыгрыша.