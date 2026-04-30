Определились полуфинальные пары «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женщин

Определились полуфинальные пары «Финала шести» женского Кубка России — 2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться. Полуфинальные матчи турнира состоятся 2 мая в Москве. Финал и матч за бронзовые медали 3 мая.
Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести». Полуфинальные пары:
«Корабелка» Санкт-Петербург – «Заречье-Одинцово» Московская область;
«Динамо» Москва – «Уралочка-НТМК» Свердловская область.
Результаты группового этапа «Финала шести»
Группа A
- «Корабелка» — 4 очка.
- «Уралочка-НТМК» — 3 очка.
- «Динамо-Ак Барс» — 2 очка.
Группа B
- «Динамо М» — 6 очков.
- «Заречье-Одинцово» — 3 очка.
- «Тулица» — 0 очков.
