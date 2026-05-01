Терзич подвёл итоги сезона для «Динамо-Ак Барс» после вылета из борьбы за Кубок России

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич рассказал о состоянии команды и подвёл итоги сезона после вылета из борьбы за женский Кубок России. Казанский клуб уступил «Уралочке-НТМК» со счётом 1:3, а затем победил на тай-брейке «Корабелку», но не прошёл в полуфинал турнира.

Кубок России (ж) . Группа A. 1-й тур
30 апреля 2026, четверг. 16:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Когда не хватает одного элемента, это не так страшно — можно доработать. Но! Нам сегодня и вчера, это было видно, не хватило силы: нет энергии, нет желания. Во время игры, конечно, мы хотели побеждать, но я думаю, что лучше проиграть сегодня, чем потом в полуфинале, финале или в матче за третье место. Было бы очень мучительно на это смотреть… Лучше так!

Не могу сказать, что сезон получился идеальным, потому что мы сегодня проиграли. Но если бы кто-то перед сезоном сказал нам, что мы завоюем три-четыре кубка — это было бы идеально! И конечно, то, о чём мы говорили в прошлом сезоне: наша главная цель этого сезона — чемпионат России. Мы это сделали, и это самое важное! Но останется, конечно, неприятное послевкусие после этой последней игры…» — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

