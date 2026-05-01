Доигровщица «Заречья»: мы были в шоке, что «Динамо-Ак Барс» не пробилось в полуфинал

Доигровщица «Заречья-Одинцово» Ангелина Сперскайте прокомментировала поражение в матче с московским «Динамо» в рамках «Финала шести» женского Кубка России и поделилась своими эмоциями.

Кубок России (ж) . Группа Б. 1-й тур
30 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Напомним, в полуфинал турнира вышли «Заречье-Одинцово», «Динамо», «Корабелка» и «Уралочка-НТМК».

«Даже несмотря на нашу не очень хорошую игру, мы играли три партии на равных. В четвёртой партии нам не хватило правильных действий и более чистого приёма. У «Динамо» же получалось всё – от приёма до атаки. У них сегодня было много сил, это было заметно и по приёму, и по силе ударов. Мы же на подаче были никакие. Сегодня мы свой волейбол вообще не показали.

Просчитывали ли дальнейшие турнирные расклады? Нет. Хотя мы были в шоке от результатов и от того, что «Динамо-Ак Барс» не смог пробиться в полуфинал. Нам предстоит непростой поединок с «Корабелкой». Надо сыграть чисто. Это молодая команда, которая преподносит сюрпризы», — приводит слова Сперскайте пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

