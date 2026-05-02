Расписание матчей женского Кубка России по волейболу на 2 мая

Сегодня, 2 мая, пройдёт полуфинальная стадия Кубка России по волейболу («Финала шести») среди женщин. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня 1/2 финала турнира.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести». Полуфинал. Расписание встреч на 2 мая:

16:00. «Корабелка» Санкт-Петербург – «Заречье-Одинцово» Московская область.

19:00. «Динамо» Москва – «Уралочка-НТМК» Свердловская область.

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора текущего розыгрыша.