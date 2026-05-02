Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 2 мая

Сегодня, 2 мая, завершится мужская Суперлига-2025/2026. В рамках игрового дня состоится решающий пятый матч серии за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного соревновательного дня мужской Суперлиги.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание на 2 мая (время московское):

19:00. «Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Новосибирск (счёт в серии – 2-2).

27 апреля чемпионом России по волейболу среди мужчин стало московское «Динамо». Бело-голубые в финальной серии обыграли «Зенит-Казань» с сухим счётом (3-0) и лишили казанский клуб титула действующего чемпиона.