«Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» и вышло в финал Кубка России — 2026

Волейболистки «Заречья-Одинцово» (Московская область) вышли в финал розыгрыша Кубка России – 2026, обыграв в полуфинальном матче «Корабелку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести», 1/2 финала:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область — 3:0 (22:25, 20:25, 13:25).

Второй финалист Кубка России – 2026 определится в матче между московским «Динамо» и « Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, поскольку выбыл на стадии отбора текущего розыгрыша.