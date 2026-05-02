Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» и вышло в финал Кубка России — 2026
Волейболистки «Заречья-Одинцово» (Московская область) вышли в финал розыгрыша Кубка России – 2026, обыграв в полуфинальном матче «Корабелку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести», 1/2 финала:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область — 3:0 (22:25, 20:25, 13:25).

Второй финалист Кубка России – 2026 определится в матче между московским «Динамо» и « Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, поскольку выбыл на стадии отбора текущего розыгрыша.

Календарь Кубка России - 2026
