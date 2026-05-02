Волейболистка Гимараес рассказала, когда поняла, что Маркова — игрок мирового уровня

Двукратный призёр Олимпийских игр бразильская волейболистка Габриэла Гимараес назвала момент, после которого поняла, что россиянка Марина Маркова является игроком самого высокого класса.

«Я хорошо помню один матч в Турции, где играла против неё. На блоке у нас, кажется, стояла Чиака. И Маркова просто пробила мяч прямо поверх её рук — фактически переиграла блок сверху. Я стояла в центре площадки и видела этот эпизод полностью.

Она показывает очень впечатляющий волейбол, но она делала всё это ещё несколько лет назад. Уже тогда было очевидно, что со временем она станет игроком самого высокого уровня», – сказала Гимараес в видео на You-Tube канале European Volleyball.