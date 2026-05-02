Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзовые медали волейбольной Суперлиги-2025/2026

Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзовые медали волейбольной Суперлиги-2025/2026
Волейболисты новосибирского «Локомотива» завоевали бронзовые медали Суперлиги-2025/2026, одержав победу в решающем, пятом матче серии за награды над «Зенитом» Санкт-Петербург. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Серия за бронзовые медали:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Новосибирск – 0:3 (22:25, 20:25, 23:25).

«Локомотив» выиграл серию со счётом 3-2.

Ранее золотые медали Суперлиги-2025/2026 завоевали волейболисты московского «Динамо». В финальной серии плей-офф чемпионата они обыграли «Зенит-Казань» со счётом 3-0. «Динамо» в пятый раз в своей истории стало чемпионом России.

