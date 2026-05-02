Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 2 мая

Сегодня, 2 мая, завершился плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся пятый матч серии за бронзовые медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Мужчины. Результаты встреч на 2 мая:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Новосибирск – 0:3 (22:25, 20:25, 23:25). Счёт в серии – 2-3.

«Локомотив» завоевал бронзовые награды Суперлиги-2025/2026. Чемпионом России по волейболу среди мужчин стало московское «Динамо». В финальной серии москвичи обыграли «Зенит-Казань» с сухим счётом в серии (3-0) и лишили казанский клуб титула действующего чемпиона.