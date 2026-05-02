«Уралочка-НТМК» вышла в финал Кубка России, в пяти партиях обыграв московское «Динамо»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) одержали победу над московским «Динамо» и вышли в финал Кубка России – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:19, 25:23, 17:25, 15:10).

Кубок России (ж) . 1/2 финала
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо М: Лазарева, Ташлыкова, Чирович, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Уралочка-НТМК: Шелковкина, Мусиенко, Сорокина, Хлебникова, Синицына, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Котенёва, Трухина, Завьялова, Меньщикова, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова, Шнип

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести», 1/2 финала:

«Динамо» Москва – «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 2:3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:17, 10:15).

Ранее в финал Кубка России вышел подмосковный клуб «Заречье-Одинцово», который был сильнее «Корабелки» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (22:25, 20:25, 13:25).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, поскольку выбыл на стадии отбора текущего розыгрыша.

Календарь Кубка России - 2026
