«Уралочка-НТМК» вышла в финал Кубка России, в пяти партиях обыграв московское «Динамо»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) одержали победу над московским «Динамо» и вышли в финал Кубка России – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:19, 25:23, 17:25, 15:10).

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести», 1/2 финала:

«Динамо» Москва – «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 2:3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:17, 10:15).

Ранее в финал Кубка России вышел подмосковный клуб «Заречье-Одинцово», который был сильнее «Корабелки» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (22:25, 20:25, 13:25).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, поскольку выбыл на стадии отбора текущего розыгрыша.