Результаты матчей «Финала шести» женского Кубка России по волейболу 2 мая

Сегодня, 2 мая, прошли полуфинальные встречи «Финала шести» женского Кубка России — 2026 по волейболу. В рамках соревновательного дня состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести». 1/2 финала. Результаты встреч на 2 мая:

«Динамо» Москва – «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 2:3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:17, 10:15);

«Корабелка» Санкт-Петербург – «Заречье-Одинцово» Московская область – 0:3 (22:25, 20:25, 13:25).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, так как выбыл на стадии отбора в текущем розыгрыше турнира.

Календарь "Финала шести" Кубка России - 2026
Турнирная таблица "Финала шести" Кубка России - 2026
