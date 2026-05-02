Маркова помогла «Вакифбанку» выйти в финал Лиги чемпионов

Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, вышел в финал женской Лиги чемпионов. В полуфинале команда обыграла итальянский «Имоко Конельяно» на тай-брейке со счётом 3:2 (22:25, 18:25, 29:27, 25:23, 15:11).

Турецкий клуб уступал соперницам 0:2. В третьем сете «Вакифбанк» проигрывал со счётом 22:24, но смог перевернуть игру и завершить сет со счётом 29:27 в свою пользу и выиграть матч. 25-летняя Маркова принесла команде 31 очко.

В финале «Вакифбанк» сыграет с победителем пары «Экзачибаши» (Турция) — «Савино Дель Бене» (Италия). Матч запланирован на 3 мая.