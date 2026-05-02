Болельщики в Санкт-Петербурге свистом встретили «фейковую» подачу игрока «Зенита»
В решающем, пятом матче «бронзовой» серии между новосибирским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» зрители на домашней площадке свистом встретили «фейковую» подачу блокирующего команды из Санкт-Петербурга Максима Космина. Инцидент произошёл во время второго сета при счёте 16:15 в пользу новосибирского клуба. Розыгрыш, начавшийся с «фейковой» подачи, завершился в пользу «Локомотива».
Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Победу в пятом матче и серии за бронзовые медали чемпионата России одержал «Локомотив» — 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).
Напомним, ранее Пламен Константинов, возглавляющий «Локомотив», раскритиковал тренерский штаб «Зенита» и работу судьи во втором матче «бронзовой» серии за «обманные движения на подаче».
