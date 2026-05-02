Болельщики в Санкт-Петербурге свистом встретили «фейковую» подачу игрока «Зенита»

В решающем, пятом матче «бронзовой» серии между новосибирским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» зрители на домашней площадке свистом встретили «фейковую» подачу блокирующего команды из Санкт-Петербурга Максима Космина. Инцидент произошёл во время второго сета при счёте 16:15 в пользу новосибирского клуба. Розыгрыш, начавшийся с «фейковой» подачи, завершился в пользу «Локомотива».

Победу в пятом матче и серии за бронзовые медали чемпионата России одержал «Локомотив» — 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Напомним, ранее Пламен Константинов, возглавляющий «Локомотив», раскритиковал тренерский штаб «Зенита» и работу судьи во втором матче «бронзовой» серии за «обманные движения на подаче».