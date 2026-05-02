Определились финалисты женского финала Кубка России — 2026 по волейболу

Сегодня, 2 мая, состоялись полуфинальные встречи в рамках «Финала шести» женского Кубка России – 2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Волейбол. Кубок России – 2026. «Финал шести». Женщины. Финал:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Заречье-Одинцово» Московская область.

В полуфиналах турнира «Уралочка-НТМК» была сильнее московского «Динамо» со счётом 3:2 (23:25, 25:19, 25:23, 17:25, 15:10), а подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» из Санкт-Петербурга — 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора текущего розыгрыша.