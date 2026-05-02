Волейбол Новости

«Не этого от нас ожидали». Алекно — о поражении «Зенита» в серии за бронзовые медали

Главный тренер волейбольного «Зенита» (Санкт-Петербург) Владимир Алекно прокомментировал поражение клуба в серии за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026 с новосибирским «Локомотивом». «Зенит» проиграл серию со счётом 2-3, уступив в пятом матче 0:3 (22:25, 20:25, 23:25).

Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Не хочу пока подводить итоги, нужно время, чтобы они были объективными. Конечно, не этого от нас ожидали, да мы и сами не этого ожидали. Но нужно признать: «Локомотив» играл сильнее, и был сильнее. Николов делает эту команду, мы ничего не смогли ему противопоставить. Поэтому Новосибирск занимает третье место, а мы четвёртое.

Мы в четвёрке сильнейших, это, наверное, тоже какой-то результат, хотя я думаю, что из четырёх команд только «Динамо» может быть довольно своим выступлением. Тот волейбол, который команда предложила, позволил добиться чемпионства, остальные команды не этого ожидали, все три команды.

Нужно сделать вывод и двигаться дальше. Если выделять какой-то позитив, то, наверное, это пять матчей серии. Значит, команда боролась, проявляла характер, где-то получалось, где-то нет, но ещё раз хочу сказать, что «Локомотив» сегодня сильнее нас, они по праву занимают третье место», – приводит слова Алекно пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

