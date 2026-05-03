Волейбол Новости

«Ребята заслужили». Пламен Константинов — о бронзовых медалях «Локомотива» в Суперлиге

«Ребята заслужили». Пламен Константинов — о бронзовых медалях «Локомотива» в Суперлиге
Главный тренер «Локомотива» (Новосибирск) Пламен Константинов прокомментировал победу клуба в серии за бронзовые медали Суперлиги-2025/2026 над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Серия завершилась со счётом 3-2 в пользу клуба из Новосибирска, в решающей встрече «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Это был очень длинный плей-офф, для нас максимально, ведь мы сыграли максимальное количество игр. Ребята боролись и в четвертьфинале, и в полуфинале, сейчас пять игр с «Зенитом», я думаю, они заслужили. Конечно, все заслуживают, но я хочу отметить свою команду. Я поздравляю, они не сдавались, даже если мы проигрывали, даже если что-то не получалось, мы возвращались. И, наверное, это был рост для команды, этот плей-офф, они играли как мужики! Хочу их поздравить с бронзовыми медалями. Я им сказал: «Ребята, нужно играть так, чтобы, когда проигрываешь, болельщики тебе аплодировали. Только так можно добиваться результата на самом высоком уровне». И они весь плей-офф так играли, возможно, за исключением одной игры, куда мы не попали», – приводит слова Константинова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Локомотив» заслуженно забрал бронзу. За этот сезон он влюбил в себя всех!
