«Мы не могли проиграть эту серию». Игрок «Локомотива» Бражнюк — о бронзе Суперлиги

Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива» Юрий Бражнюк прокомментировал победу клуба в серии за бронзовые медали с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Локомотив» выиграл серию со счётом 3-2, одержав победу в решающем пятом матче со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

«Это долгожданная медаль, потому что мы сыграли максимальные 13 игр и не могли эту серию проиграть. Очень тяжело, мы много сил отдали на Казань, потом были максимально истощены, но нашли в себе искринку и дожали эту серию. Мы старались держать концентрацию, где-то она проседала, где-то мы догоняли, но сегодня нам больше повезло», – приводит слова Бражнюка пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).