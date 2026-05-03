«Мы не могли проиграть эту серию». Игрок «Локомотива» Бражнюк — о бронзе Суперлиги

Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива» Юрий Бражнюк прокомментировал победу клуба в серии за бронзовые медали с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Локомотив» выиграл серию со счётом 3-2, одержав победу в решающем пятом матче со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Это долгожданная медаль, потому что мы сыграли максимальные 13 игр и не могли эту серию проиграть. Очень тяжело, мы много сил отдали на Казань, потом были максимально истощены, но нашли в себе искринку и дожали эту серию. Мы старались держать концентрацию, где-то она проседала, где-то мы догоняли, но сегодня нам больше повезло», – приводит слова Бражнюка пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

