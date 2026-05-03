Расписание матчей женского Кубка России по волейболу на 3 мая

Сегодня, 3 мая, определятся победитель и призёры Кубка России – 2026 по волейболу («Финала шести») среди женщин. В рамках игрового дня пройдёт два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести». Расписание встреч на 3 мая (время – московское):

Матч за бронзовые медали:

16:00. «Корабелка» Санкт-Петербург – «Динамо» Москва.

Финал:

19:00. «Заречье-Одинцово» Московская область – «Уралочка-НТМК» Свердловская область.

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, выбыв на стадии отбора текущего розыгрыша.