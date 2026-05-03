«Хотелось обыграть именно эту команду». Власов — о победе над «Зенитом-Казань» в финале

Блокирующий московского «Динамо» Илья Власов прокомментировал победу своей команды в финальной серии с «Зенитом-Казань», отметив особый настрой на матчи с казанским клубом. Московский клуб выиграл финальную серию со счётом 3-0.

– Здесь была именно личная битва, противостояние, которое продолжается уже на протяжении четырёх-пяти лет. Безусловно, хотелось обыграть уже именно эту команду, с таким сильным составом. Поэтому здесь больше именно личная какая-то история, нежели клубная статистика. Именно у такого «Зенита-Казань» нам очень хотелось выиграть.

– На днях ваш тренер Константин Владиславович Брянский сказал, что он лично хотел победить в финале именно Казань. То есть получается, что это такое общекомандное мнение?
– Возможно, что да. Возможно, где-то у каждого это сидит в голове, в сердце. Хотя лично мне действительно было вообще без разницы, с кем играть, главное было победить в финале. Это была цель номер один. Если бы у Казани не получилось в полуфинале с Новосибирском, то всё равно в решающей серии мы бы бились. И для нас победа была бы не менее ценной, – сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

