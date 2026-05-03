«Он сыграл через боль». Илья Власов — о травме Дениса Богдана в финале Суперлиги

Блокирующий московского «Динамо» Илья Власов рассказал, как он воспринял травму, которую получил доигровщик команды Денис Богдан по ходу третьего матча финальной серии Суперлиги-2025/2026 с «Зенитом-Казань».

– В самом начале третьего матча повреждение получил Денис Богдан. К счастью для вас, он смог вернуться и продолжить матч. Не ёкнуло ли тогда сердечко, что всё может перевернуться в этот самый момент?

– Конечно, ёкнуло. Конечно, мы переживали, по ходу игры перестраивались. Где-то его освобождали, чтоб он на блоке не бегал, старались ему помочь всячески. Было видно, что нога его тревожит, даёт о себе знать. Но он – герой того дня, сыграл через боль. И в целом он всегда у нас парень-боец. Поэтому ему огромная благодарность, что перетерпел, переборол себя, свою боль и доиграл до конца, – сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.