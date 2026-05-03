Илья Власов объяснил, за счёт чего «Динамо» обыграло «Зенит-Казань» в финале Суперлиги

Блокирующий московского «Динамо» Илья Власов рассказал, за счёт чего клубу удалось одержать уверенную победу в финальной серии над «Зенитом-Казань». «Динамо» выиграло серию с казанским клубом со счётом 3-0.

– Если посмотреть на итоговые цифры по серии, то у Казани в целом приём даже чуть лучше. Но на блоке вы почти в два раза больше очков набрали. Есть ли какое-то вот логическое объяснение этому факту?

– Ну, во-первых, наша команда всегда хорошим блоком отличалась. У нас все ребята высокие, прыгучие. И, конечно, сопернику тяжело было, мы отодвигали его от сетки. Статистика – это такая вещь, на которую я бы не опирался, тем более в таких сериях плей-офф. Потому что это всё сугубо индивидуально, у каждой команды свой статистик, каждый по-своему это всё видит.

Конечно, это заслуга наших подающих, потому что мы отодвигаем соперника от сетки, и связующим становится тяжелее вести игру. Где-то мы, наверное, на высоких мячах умнее играли, где-то меньше рисковали, больше на удержание старались играть. Это заслуга наших крайних нападающих, они где-то надёжнее играли, не долбили в блок. Хотя у нас были в плей-офф такие игры, когда мы старались сильно-сильно ударить и напирать на блокирующих. Поэтому тут заслуга всех, всей команды. Ничего сверхъестественного здесь нет.

– Алексей Вербов после и второго, и третьего матча серии говорил о том, что ваше преимущество – в сыгранности, что в стрессовой ситуации вы лучше чувствуете друг друга, лучше знаете, как сыграть. Согласны ли вы с этим? Можно ли сказать, что в этом сила «Динамо» прямо сейчас?

– Да, это один из факторов. Но я бы не стал конкретно на этом заострять внимание. Всё равно у них в составе опытные ребята, и за границей кто-то был, и в сборной практически все играли. Да там один Макс Михайлов чего стоит! И Дима Волков, извините меня, серебряный призёр Олимпийских игр.

Поэтому даже если какой-то сыгранности идеальной нет, есть опыт, который должен, наверное, помогать. По сути, в составе у них только Костя Абаев новый, но и они с тем же Волковым в сборной играли, поэтому я бы тут не акцентировал сильно на этом внимание. И надо не забывать, что у нас Максим Сапожков тоже первый сезон проводит так уверенно в составе, – сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.