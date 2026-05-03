Илья Власов — о подготовке к «Финалу шести» Кубка России: нужно быстрее отключить голову

Блокирующий московского «Динамо» Илья Власов рассказал о подготовке к «Финалу шести» Кубка России – 2026, отметив, что необходимо как можно скорее забыть о чемпионстве в Суперлиге и сосредоточиться на новой цели.

– Сезон в Суперлиге завершился, но впереди «Финал шести» Кубка России. Как быстро восстановиться и морально, и физически к этому турниру?

– Моё мнение – нужно как можно быстрее отключить голову от того, что ты победил, и приступить снова к работе. Нужно выложиться. Максимум, наверное, в первую очередь сейчас надо больше физически подтянуться, за эти две недели себя как-то более-менее в тонус привести. Ну и, конечно же, эмоционально. Здесь всегда семья заряжает. Мини-отпуск нам дали – три дня, мы все перезагрузились немножечко, выдохнули и настроены уже работать дальше. Будем надеяться, что получится избежать спада перед Кубком, – сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.