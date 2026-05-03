«Динамо» Москва обыграло «Корабелку» в матче за третье место Кубка России

Волейболистки «Динамо» Москва победили в матче за третье место Кубка России с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 32:30, 25:19, 26:24).

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести», матч за третье место:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 1:3 (25:22, 30:32, 19:25, 24:26).

В полуфинале турнира «Уралочка-НТМК» оказалась сильнее «Динамо» со счётом 3:2 (23:25, 25:19, 25:23, 17:25, 15:10), а подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» — 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).

Действующим обладателем Кубка России является калининградский «Локомотив», который не сможет защитить титул, поскольку выбыл на стадии отбора текущего розыгрыша.