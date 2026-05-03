«Заречье-Одинцово» вырвало победу у «Уралочки-НТМК» в финале КР, отыгравшись с 0:2

Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» стали победительницами Кубка России по волейболу, одолев «Уралочку-НТМК» из Свердловской области. Встреча завершилась со счётом 3:2 (22:25, 10:25, 25:16, 25:17, 21:19). Команды играли на стадионе «Динамо» в Москве.

Волейбол. Кубок России — 2026. Женщины. «Финал шести», финал:

В матче за третье место московское «Динамо» одержало победу над «Корабелкой» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 32:30, 25:19, 26:24).