Волейболистка Марина Маркова выиграла Лигу чемпионов в составе «Вакифбанка»

Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, стал победителем женской Лиги чемпионов. В финале «Вакифбанк» обыграл другой клуб из Стамбула «Экзачибаши» со счётом 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18).

Самым результативным игроком встречи стала сербская диагональная, двукратная чемпионка мира Тияна Бошкович с результатом 33 очка. Маркова набрала 26 очков. Она впервые стала победительницей Лиги чемпионов.

Маркова выступает за «Вакифбанк» с 2024 года. В составе команды россиянка становилась двукратной чемпионкой Турции и победительницей Кубка страны.

Напомним, в апреле «Вакифбанк» стал победителем чемпионата Турции — 2026. Для россиянки этот сезон второй в составе турецкой команды.

