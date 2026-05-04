ВФВ представила символическую сборную женского Кубка России

Всероссийская федерация волейбола на официальном сайте представила символическую сборную женского Кубка России.

Символическая сборная Кубка России:

Лучшая связующая: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово»;

Лучшая доигровщица: Бранка Тица, «Уралочка-НТМК»;

Лучшая доигровщица: Ольга Бирюкова, «Заречье-Одинцово»;

Лучшая блокирующая: Юлия Бровкина, «Заречье-Одинцово»;

Лучшая блокирующая: Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»;

Лучшая либеро: Анна Подкопаева, «Динамо» (Москва);

Лучшая диагональная: Елена Младенович, «Заречье-Одинцово»;

Самый ценный игрок: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово».

Напомним, обладателем женского Кубка России стало «Заречье-Одинцово». В финале команда из Подмосковья одержала победу над свердловской «Уралочкой-НТМК».