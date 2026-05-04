Главная Волейбол Новости

ВФВ представила символическую сборную женского Кубка России

ВФВ представила символическую сборную женского Кубка России
Всероссийская федерация волейбола на официальном сайте представила символическую сборную женского Кубка России.

Символическая сборная Кубка России:

Лучшая связующая: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово»;
Лучшая доигровщица: Бранка Тица, «Уралочка-НТМК»;
Лучшая доигровщица: Ольга Бирюкова, «Заречье-Одинцово»;
Лучшая блокирующая: Юлия Бровкина, «Заречье-Одинцово»;
Лучшая блокирующая: Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»;
Лучшая либеро: Анна Подкопаева, «Динамо» (Москва);
Лучшая диагональная: Елена Младенович, «Заречье-Одинцово»;
Самый ценный игрок: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово».

Напомним, обладателем женского Кубка России стало «Заречье-Одинцово». В финале команда из Подмосковья одержала победу над свердловской «Уралочкой-НТМК».

