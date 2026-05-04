Марина Маркова вошла в символическую сборную Лиги чемпионов, Бошкович — MVP

В Стамбуле завершился «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов. По его результатам сербская диагональная «Вакифбанка» Тияна Бошкович признана самым ценным игроком турнира.

25-летняя россиянка Марина Маркова вошла в символическую сборную как лучшая доигровщица. Компанию ей составила турчанка Эбрар Каракурт, которая в прошлом сезоне представляла калининградский «Локомотив», а теперь играет за «Экзачибаши».

Символическая сборная женской Лиги чемпионов:

MVP: Тияна Бошкович («Вакифбанк»).
Связующая: Йонна Волош («Конельяно»).
Диагональная: Тияна Бошкович («Вакифбанк»).
Доигровщицы: Марина Маркова («Вакифбанк») и Эбрар Каракурт («Экзачибаши»).
Блокирующие: Шинед Джек-Кысал («Экзачибаши») и Зехра Гюнеш («Вакифбанк»).
Либеро: Симге Акёз («Экзачибаши»).
Тренер: Джованни Гуидетти («Вакифбанк»).

