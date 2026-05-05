Российская блокирующая Кочурина стала игроком итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья»

23-летняя российская блокирующая Елизавета Кочурина стала игроком итальянского волейбольного клуба «Мегабокс Валлефолья». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Валлефолья» — действительно отличная и перспективная команда. Я давно за ними слежу, и, когда получила предложение, с радостью его приняла. Итальянская лига — одна из лучших в мире. Для меня большая честь играть вместе со звёздами мирового волейбола и против них. Как всегда, я поставила перед собой амбициозные цели на этот сезон: выиграть всё, что смогу, и улучшить свои навыки. В свободное время я люблю отдыхать на природе, гулять с друзьями, читать и смотреть сериалы», — сказала Кочурина.

До перехода в «Мегабокс Валлефолья» Кочурина выступала за другой итальянский клуб — «Сан-Джованни Мариньяно».