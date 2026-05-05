Диагональный Максим Сапожков сравнил себя с игроком «Зенита» СПб Владиславом Бабкевичем

25-летний диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков сравнил себя с 24-летним диагональным петербургского «Зенита» Владиславом Бабкевичем.

«Подобные сравнения — дело экспертов и болельщиков, они имеют право на своё мнение. Могу сказать так: Бабкевич играет в одного, а меня полностью поддерживает команда. Если у меня какое-то неудачное действие или ещё что-то, наш связующий Павел Панков просто даёт мне передышку и больше загружает четвёртую зону, либо центр.

А в «Зените» игра полностью зависит от Бабкевича, у него больше ответственности. И если он в каком-то конкретном матче не перестраивается, команда проигрывает, потому что от него реально очень многое зависит. В этом плане я ему, конечно, желаю выдержки и здоровья.

У меня был один такой сезон в «Вероне». Я был в отличной форме, но на весь сезон мне просто не хватило здоровья. Из-за огромной ударной нагрузки у меня правое плечо стало в три раза больше левого. Уже не мог нормально двигать рукой. У каждого свой лимит игры в одного, выигрывать так сложно. Я лишь могу сказать, что Владислав — большой молодец», — приводит слова Сапожкова «БО Спорт».