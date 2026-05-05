Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Диагональный Максим Сапожков сравнил себя с игроком «Зенита» СПб Владиславом Бабкевичем

Диагональный Максим Сапожков сравнил себя с игроком «Зенита» СПб Владиславом Бабкевичем
Комментарии

25-летний диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков сравнил себя с 24-летним диагональным петербургского «Зенита» Владиславом Бабкевичем.

«Подобные сравнения — дело экспертов и болельщиков, они имеют право на своё мнение. Могу сказать так: Бабкевич играет в одного, а меня полностью поддерживает команда. Если у меня какое-то неудачное действие или ещё что-то, наш связующий Павел Панков просто даёт мне передышку и больше загружает четвёртую зону, либо центр.

А в «Зените» игра полностью зависит от Бабкевича, у него больше ответственности. И если он в каком-то конкретном матче не перестраивается, команда проигрывает, потому что от него реально очень многое зависит. В этом плане я ему, конечно, желаю выдержки и здоровья.

У меня был один такой сезон в «Вероне». Я был в отличной форме, но на весь сезон мне просто не хватило здоровья. Из-за огромной ударной нагрузки у меня правое плечо стало в три раза больше левого. Уже не мог нормально двигать рукой. У каждого свой лимит игры в одного, выигрывать так сложно. Я лишь могу сказать, что Владислав — большой молодец», — приводит слова Сапожкова «БО Спорт».

Материалы по теме
«Друг, ты трёхкратным становился, и мне надо!» Интервью с чемпионом России по волейболу
Эксклюзив
«Друг, ты трёхкратным становился, и мне надо!» Интервью с чемпионом России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android