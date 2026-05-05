«Финал нам дался легче, чем полуфинал». Сапожков — о победе «Динамо» в финале ЧР

Диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков прокомментировал победу своей команды в мужском чемпионате России и рассказал, как удалось победить казанский «Зенит» со счётом 3:0.

«Мы держали хороший уровень волейбола, были максимально сконцентрированы, в некоторых моментах оказались терпеливее — всё это дало нам некое превосходство над соперником. Ключевую игру выделить не могу — каждая была важна. Понятно, что по счёту самой сложной получилась первая игра финала. Мы там допустили много своих ошибок, из-за этого довели дело до пятого сета.

В целом мне показалось, что казанская команда в регулярном чемпионате физически была намного сильнее, чем в финале. Думаю, их «Локомотив» прилично потрепал. В итоге финал нам дался даже легче, чем полуфинал. Игры с петербургским «Зенитом» для меня стали сложными в психологическом плане. Не всё получалось, приходилось перестраиваться, преодолевать себя», — приводит слова Сапожкова «БО Спорт».