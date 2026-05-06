Марина Маркова получила предложение выступать за сборную Турции

25-летняя российская доигровщица Марина Маркова, представляющая стамбульский «Вакифбанк», получила предложение сменить гражданство и выступать за сборную Турции. О возможности россиянки выступать в будущем за турецкую команду заявил президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг.

«Маркова совершенствовала свои навыки каждый день с того момента, как приехала в Турцию. Она всегда приносила пользу клубам, за которые играла. Возможно, у неё ещё нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для неё всегда открыты. Насколько мне известно, у неё контракт с «Вакыфбанком» до 2030 года. Если она придёт, как Мелисса Варгас, у неё будет место в нашей команде», – сказал Устюндаг в эфире TRT Spor.