Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Марина Маркова получила предложение выступать за сборную Турции

Марина Маркова получила предложение выступать за сборную Турции
Комментарии

25-летняя российская доигровщица Марина Маркова, представляющая стамбульский «Вакифбанк», получила предложение сменить гражданство и выступать за сборную Турции. О возможности россиянки выступать в будущем за турецкую команду заявил президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг.

«Маркова совершенствовала свои навыки каждый день с того момента, как приехала в Турцию. Она всегда приносила пользу клубам, за которые играла. Возможно, у неё ещё нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для неё всегда открыты. Насколько мне известно, у неё контракт с «Вакыфбанком» до 2030 года. Если она придёт, как Мелисса Варгас, у неё будет место в нашей команде», – сказал Устюндаг в эфире TRT Spor.

Материалы по теме
Российская волейболистка выиграла Лигу чемпионов. Марина Маркова — это уже мировая звезда!
Российская волейболистка выиграла Лигу чемпионов. Марина Маркова — это уже мировая звезда!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android