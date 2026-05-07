Капитан ЖВК «Локомотив» назвала главную причину неудач в сезоне-2025/2026

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина высказалась о причинах неудач команды в сезоне-2025/2026. «Локомотив» вылетел в 1/4 финала плей-офф Суперлиги, проиграв «Заречью-Одинцово» (1-2).

«Главное – у нас было огромное количество ошибок! Даже с равными соперниками очень сложно играть с таким количеством брака, не говоря уже о командах, которые превосходят тебя в чём-то. Потому что в самый сложный момент, когда игра идёт на балансе, на первый план выходят мелочи, которые и решают судьбу. А когда мы сами допускаем огромное количество ошибок, то мы и себе усложняем жизнь, и сопернику задачу упрощаем. Всё могут решить несколько розыгрышей, после которых соперник уходит вперёд, а нам уже нужно прикладывать какие-то титанические усилия, чтобы сократить отставание. А откуда их брать? Игра-то не останавливается, чтоб восполнить силы.

Поэтому должна быть длинная скамейка, где все игроки должны быть взаимозаменяемы. Понимаешь, эти ошибки и на тренировках у нас были. Тренер с этим боролся, мы сами всё понимали. Но то ли из-за неопытности некоторых игроков, то ли из-за давления не все справлялись с этим, не все «вывозили». Но это нормальная ситуация. Это, наверное, опыт. Хотя все игроки разные: есть и те, кто с 17 лет играют, и им вообще параллельно, кто что говорит вокруг, какое давление оказывается. Они просто берут и делают», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.