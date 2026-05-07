«Никто не отрицает её заслуги». Любушкина — о роли Эбрар Каракурт в «Локомотиве»

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина высказалась о роли турецкой диагональной Эбрар Каракурт в команде. Спортсменка покинула клуб в мае прошлого года.

«В каждой команде есть лидер. Сильный игрок с хорошей ментальной составляющей, раскрепощённый. Это нормально, так не только в «Локомотиве» или в казанском «Динамо». Это прописная истина. Да, в какой-то степени «Локомотив» был зависим от Эби. Потому что она выходила и делала своё дело. У неё специфическая манера игры, она могла застать врасплох соперника, просто сделав атаку стоя. И в этом её плюс, её неординарность. Но если взять «Локомотив» прошлого сезона, это не только Каракурт. Это ещё и много других игроков, которые покинули клуб в межсезонье. Да, никто не отрицает заслуги Эби, но волейбол – это игра не одного человека. Если бы было так, то все просто бы покупали одного классного игрока и всё. Все довольны, все спокойны. Не надо больше деньги тратить, состав подбирать», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.