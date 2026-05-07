«Эта команда приятно удивила». Капитан «Локомотива» — о дебюте «Корабелки» в Суперлиге

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина высказалась о дебюте «Корабелки» из Санкт-Петербурга в женской Суперлиге. «Корабелка» уступила екатеринбургской «Уралочке-НТМК» в 1/4 финала плей-офф Суперлиги — 1-2.

«Конечно, эта команда приятно меня удивила. Мне всегда интересно узнавать новые имена. И я каюсь, что до середины сезона вообще не различала игроков «Корабелки». Для меня это новые имена, я никого не знала. Девчонки молодые, кто-то в молодёжной сборной играет. Они молодцы, видно и тренерскую работу. К концу сезона «Корабелка» показала, что идёт в правильном направлении.

Здорово, когда в России появляется новая команда. Тем более такая боевитая и молодая. Конечно, там есть Ирина Филиштинская. Я считаю, что невозможно создать команду без таких «мамонтов» (улыбается). Опытные игроки всегда нужны. И мне, конечно, обидно, что мы проиграли именно им», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.