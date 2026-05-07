«Рада, что клуб вернулся в топ». Екатерина Любушкина — об успехах «Заречья-Одинцово»

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина высказалась об успехах «Заречья-Одинцово» в этом сезоне. Команда заняла второе место, уступив в финальной серии казанскому «Динамо-Ак Барс» — 0-3.

«Рада как за город, так и за болельщиков клуба. Да и за команду, у которой есть имя и заслуги. Рада, что клуб опять вернулся в топ. Невозможно оставаться равнодушным, если ты девять лет отдал той команде. Поэтому всегда будут эмоции по такому поводу. Единственное, жалко, что это происходит не с Вадимом Анатольевичем Панковым. Он столько лет отдал этому клубу, держа его на плаву. Уговаривал игроков, что нужно потерпеть, находил какие-то аргументы, чтобы люди оставались и давали результат. Но, как говорится, жизнь идёт, всё меняется. Безусловно, я очень рада за девчонок. Они в этом сезоне улучшили свой прошлогодний результат. И это круто!» — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.