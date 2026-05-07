Любушкина: казанское «Динамо» не успело восстановиться после победы в чемпионате

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина прокомментировала развязку Кубка России — 2026. В финале «Заречье-Одинцово» обыграло «Уралочку-НТМК» со счётом 3:2 (22:25, 10:25, 25:16, 25:17, 21:19).

«Кубок России – это всегда интересное соревнование, потому что это короткий цикл игр, в котором нет права на ошибку. Каждый матч – на вес золота. Все это понимают. Как показал «Финал шести», казанское «Динамо» не успело восстановиться после победы в чемпионате. Тем более что сейчас система проведения чемпионата очень сложная и долгая – настоящий марафон.

Приятно удивила «Корабелка». Они молодцы, доказали, что их победы были не случайными. И, как я уже говорила ранее, видно всю проделанную работу за этот сезон. Также порадовала «Уралочка». Видно, что они поработали над своей психологией. Но финал есть финал, в нём «Заречье» оказалось сильнее, с чем я их и поздравляю. Прекрасная игра, зрелищная. Было видно, что обе команды отдали всё в финале. Это прекрасное завершение сезона, последний матч стал его украшением. Впечатления только хорошие. Только болельщиков на трибунах было не так много. Не знаю, с чем это было связано», — сказала Любушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.